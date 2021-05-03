Дополнительный «налог на зарплаты» могут ввести в России

Москва, 3 мая. Государственная дума РФ начала подготовку к введению «налога на заработную плату». Нововведение станет возрождением системы «страхования занятости» за счет взносов с работодателей.

Представители парламентария и профсоюзов обсуждают вероятную реакцию бизнеса на предполагаемый сбор, который обеспечит качественную финансовую поддержку безработным. Выплаты пособий предполагается осуществлять с отчислений от заработной платы.

По мнению авторов идеи, необходимо с осторожностью переводить страну на новую систему, чтобы не навредить предпринимательству и системе занятости. Возможно, некоторые работодатели будут полностью освобождены от сбора. В настоящее время социальные взносы в Пенсионный фонд РФ, социальное обеспечение и медицинское страхование составляют 30% от заработной платы.

Эксперты ранее сообщили, что рост цен на недвижимость может привести к увеличению налога на жилье в России. Рыночная стоимость жилплощади влияет на кадастровую оценку, которая определяет размер налога.