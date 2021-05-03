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Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе

Украина
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Федеральное агентство новостей  / 

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых трагических эпизодов, произошедших после государственного переворота на Украине. В этот день националисты и сторонники Майдана устроили учинили расправу над мирными людьми. В результате пожара в Доме профсоюзов, а также из-за столкновений в центре Одессы погибли 48 человек, пострадали —  240. Властям Украины известны организаторы и исполнители убийств, однако виновные до сих пор не наказаны.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский написал на своей станице в социальной сети Facebook пост, в котором призывал расследовать это преступление и заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы люди «никогда не погибали ради идеологических или политических целей». Однако в этом году украинский лидер ни слова не проронил о трагедии, произошедшей семь лет назад в Одессе. Эксперты в один голос утверждают, что киевские власти просто хотят забыть о этих событиях, поскольку они «очерняют» Майдан и его «героев».

В свою очередь Россия делает все, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, а мир — услышал правду. Так, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 5 мая неформальное заседание Совбеза, на котором выступят очевидцы трагедии 2 мая в Одессе.

«На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Аррии, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание», — заявил Полянский.

Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Федеральное агентство новостей  / 

В свою очередь Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к известному журналисту из Одессы Юлии Витязевой. По ее словам, была проделана большая работа, чтобы мир услышал правду о трагедии 2 мая.

«Я очень положительно к этому отношусь, потому что это давно нужно было сделать. Я знаю, что наше постпредство просто искало людей, которые являются непосредственными участниками этих событий, готовы были бы дать комментарий, не боясь потом преследований со стороны Украины. Процесс был довольно длительный и трудоемкий. Но все получилось. Не сомневаюсь, что выступление состоится. Оно будет действительно мощным и откровенным. Теперь самое главное, чтобы все это было услышано. Я понимаю, что представители некоторых государств проигнорируют это выступление. Возможно, кто-то там устроит демарш. Но все будет запротоколировано. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы как можно шире это освятить. Будем вести трансляцию на нескольких площадках, чтобы люди во всем мире наконец-то услышали, что же там произошло на самом деле», — сообщила собеседник ФАН.

Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
vk.com  / Юлия Витязева

Юлия Витязева также отметила, что сегодня только Российская Федерация требует от Украины провести честное расследование трагедии, а в это же время все страны мира пытаются забыть о том, что произошло в Одессе 2 мая.

«Вчера только Россия освящала ситуацию, происходящую в Одессе, призывая Украину наконец-то провести независимое и не ангажированное экспертное расследование. Виновные все известны. Все прекрасно знают пофамильно тех, кто в этом участвовал, кто отдавал приказы, кто был главным интересантом, кто был исполнителем. Но, к сожалению, мир глух и нем к нашим просьбам, требованиям и чаяньям. Кроме России и русских все забыли об этой трагедии. Еще раз повторюсь: мы возлагаем очень большие надежды на это событие», — резюмировала Юлия Витязева.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 2 мая жители Одессы возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов, в свою очередь, украинские националисты провели в городе показательный марш, празднуя свою «победу».

россия украина оон одесса витязева
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