Параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба одобрили в кабмине

Москва, 3 мая. Правительство России по поручению Владимира Путина утвердило паспорт второго этапа проекта расширения Транссибирской и Байкало-Амурской ж/д магистралей.

Соответствующее распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Полный текст документа можно найти на официальном портале федерального правительства.

Президент Владимир Путин поставил кабмину задачу четко зафиксировать параметры второго этапа развития магистралей с указанием пропускной способности и предельного веса грузового поезда до 2024 года. Правительство сформировало поквартальный график достижения целевых показателей проекта с учетом структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы, согласовав это с представителями грузоотправителей.

Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 млн тонн в год, а сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении «Запад — Восток» — снизиться до семи суток. Завершение первого этапа модернизации двух веток ожидается уже в 2021 году. Общий объем финансирования до 2024 года достигнет порядка 780 млрд рублей, отмечается в документе.

Байкало-Амурская магистраль может оказаться альтернативой морским грузоперевозкам из Азии в страны ЕС. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец.