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Полина Гагарина в белоснежном платье заставила человека «исчезнуть»

Шоу-бизнес
Полина Гагарина в белоснежном платье заставила человека «исчезнуть»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 3 мая. Популярная российская исполнительница Полина Гагарина решила продемонстрировать необычные умения. В Stories Instagram звезда показала своим подписчикам фокус.

Будучи в отличном настроении, артистка решила немного пошутить. Звезда, игриво пританцовывая на террасе ресторана, заявила, что она фея и может продемонстрировать свои таланты, заставив человека исчезнуть.

«Я фея-волшебница. И по мановению моего платья сейчас вы увидите волшебство. Итак...» — с улыбкой произнесла артистка.

Гагарина позирует перед поклонниками в белоснежном платье плиссе в пол. Для осуществления фокуса звезда машет юбкой, пытаясь спрятать от камеры мужчину, который сидит за ней. Насчет «три» неизвестный «исчезает» из кадра, проползая за спиной певицы. Незаметно «исчезнуть» у него не получилось.

Фолловеры Гагариной с восторгом всегда воспринимают любое видео или фото из ее личной жизни. Особенно после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым многие пытаются угадать, кто же составляет артистке компанию в жизни.

Однако влияние бывшего мужа на жизнь артистки не прекратилось, поскольку пара старается совместно воспитывать общего ребенка — дочь Мию. Не так давно бывшие супруги вместе сходили в зоопарк.

Недавно у Гагариной во время концерта выпал плечевой сустав — проблема является следствием давней травмы, которую она получила в Школе-студии МХАТ, пишет «Вечерняя Москва».

instagram гагарина магия
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