Японцы заявили, что новый российский корабль не позволит Токио вернуть Курилы

Токио, 3 мая. Перспектива появления на Курилах нового российского гражданского корабля заставила японцев пересмотреть свое желание вернуть острова, пишут в СМИ.

Японская газета «Хоккайдо симбун» уделила пристальное внимание новому российскому грузо-пассажирскому теплоходу «Адмирал Невельской», представленному в порту сахалинского Корсакова. Данное судно будет проходить по линии Корсаков — Южные Курилы, что приведет к укреплению транспортной связи между Сахалином и Курильскими островами.

Жители Японии отметили, что в свете повышения транспортной доступности Курил для жителей остальной России нужно «реально смотреть на вещи». Из нынешнего развития событий становится ясно, что Токио уже не сможет вернуть острова.

««Адмирал Невельской» — это сильный инструмент усиления транспортных связей между Сахалином и тремя северными островами — Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. Это закрепляет их за Россией», — считает один из читателей японских СМИ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО на Курилах отработали отражение авианалета комплексами С-300В4.