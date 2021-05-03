В Ивановском районе пропавший охотник найден мертвым

Иваново, 3 мая. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил об обнаружении тела охотника, пропавшего 25 апреля в Ивановском районе.

Мужчина пропал, когда отошел от друзей во время охоты. Компания охотилась на уток в Колесниковой пади. Гражданин сделал два выстрела и отправился на поиски дичи. После этого его уже никто не видел. К поисковой операции были подключены полицейские, спасатели и пожарные. Более двух десятков человек обследовали 7 кв. км на протяжении нескольких дней.

Труп мужчины был обнаружен без видимых следов насильственной смерти. Следственный комитет РФ по Амурской области сообщил, что окончательное заключение о причинах гибели будет после экспертизы.

Три трупа обнаружили в один день на Камчатке, сообщал ФАН. Один из граждан считался пропавшим без вести.