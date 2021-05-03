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В Таджикистане возбудили уголовное дело против военных Киргизии

  /   Обновлено: 03 мая 2021 12:21
Происшествия
В Таджикистане возбудили уголовное дело против военных Киргизии
Global Look Press  /  MOD Russia/Twitter.com

Бишкек, 3 мая. Уголовное дело возбуждено в отношении военнослужащих, участвующих в разборках между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

Дело возбуждено в отношении военных и граждан Киргизии по части 2 статьи 395 и части 2 статьи 104 УК Республики Таджикистан. Оно связано с нападением на общину Чоркух города Исфара Согдийской области, граничащей с Киргизией.

Ранее ситуация на границе у района водозабора «Головной» обострилась из-за конфликта у приграничных населенных пунктов 28 апреля. На следующий день массовые беспорядки превратились в вооруженное столкновение между пограничниками Киргизии и Таджикистана, однако сторонам удалось договориться о прекращении огня, сообщал ФАН.

генпрокуратура киргизия уголовное дело
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