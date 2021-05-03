Длинные, густые, волнистые, кудрявые, непослушные — природа дарит женщинам очень разные локоны. Но творческая натура, живущая в каждой из нас, требует выхода и активной деятельности. И выход этот представительницы прекрасного пола зачастую находят в бесконечном совершенствовании своей прически. Ведь она издавна считалась лучшим украшением девушек, и с помощью экспериментов с прической и укладкой мы примеряем на себя разные образы. Задорные, торчащие в разные стороны кудряшки сменяются элегантными волнами, ниспадающими на плечи. Вариантов множество, но так или иначе барышням приходится изо дня в день решать одну очень важную задачу — сохранить укладку и сделать так, чтобы она не потеряла своей привлекательности спустя несколько часов. С современными средствами для волос это — не проблема, достаточно лишь заглянуть в ближайший косметический магазин. Одно из таких ухищрений — использование пенки для волос. Создание красивых и прочных завитков для нее — любимая работа. О пенке для волос мы сегодня и расскажем, а заодно и представим вашему вниманию несколько топовых вариантов этого косметического средства от разных брендов.

Что такое пенка для волос

Пенящееся средство для волос — это стайлинговая косметика (от англ. Style — «стиль»), инновационное открытие XX века, используемое для создания женских и мужских причесок. Волосы при этом могут быть любой длины — очень короткие, полудлинные, длинные, пенка прекрасно справляется с моделированием и укладкой. При этом пенка не доставит вашим волосам ни малейшего дискомфорта и не утяжелит прическу: не случайно под словом «пенка» подразумевается нечто легкое и воздушное, состоящее из маленьких пузырьков.

Какие задачи помогает решать пенка для волос:

Создает безупречную прическу, устойчивую к влажности, солнцу и ветру;

Держит форму прически длительное время;

Не склеивает пряди, а лишь придает им нужную форму и объем;

Благодаря легкой текстуре не утяжеляет волосы;

Укрощает капризные кудри;

Универсальное и удобное моделирующее средство, дает мгновенный эффект;

Не препятствует расчесыванию, после укладки с пенкой волосы не нужно мыть;

Создает пышность без эффекта «одуванчика»;

Оказывает терапевтическое воздействие: разглаживает чешуйки, питает и ухаживает за волосами;

Защищает от ультрафиолета и низких температур;

Придает волосам здоровый блестящий вид.

По консистенции пенка для волос близка к другому косметическому продукту — муссу для волос. Часто в линейке одного бренда пенки и муссы даже не различаются, и, например, в описании средство может называться муссом, а в каталоге — пенкой. Однако при немалой схожести этих продуктов парикмахеры-стилисты все же называют важные отличия. Мусс содержит подсушивающие ингредиенты и не подходит для сухих волос, кроме того, он лишь добавляет штрихи в оформлении прически, и его действие лучше проявляется на коротких волосах. В свою очередь пенка подходит практически для всех видов волос, создает объем, приподнимает волосы и прекрасно справляется с длинными густыми прядями.

Виды пенок для волос

Перед приобретением пенки вам прежде всего нужно решить, для каких целей вы будете ее использовать. Лучше всего пенки создают объем и кудри даже на тяжелых волосах. Средство принято различать по уровню фиксации волос: пенки бывают с эффектом легкой, средней, сильной и суперсильной фиксации.

Если вы стремитесь приподнять волосы, вам нужна пенка для объема волос. Даже если вы не используете фен и расческу, ваши пряди после использования такой моделирующей пенки заметно увеличатся в объеме после того, как средство высохнет.

Обладательницы кудряшек часто сталкиваются с такой проблемой, как чрезмерная пушистость на голове. Специальные пенки для кудрявых волос нежно укрощают завитки и слегка их приглаживают.

Не так давно вернулась мода на «влажные колечки». Если вы хотите именно их, то ищите на полках косметических салонов позицию «пенка для волос «мокрый эффект». Ее использование не составит труда, пенка сама сделает за вас все, что нужно, просто нанесите ее на пряди.

Еще одно полезное уходовое средство — закрашивающая или тонирующая пенка. В ее составе присутствуют тонирующие ингредиенты, которые при нанесении помогают скрыть отросшие корни или небольшую седину. Либо могут придать новый оттенок основному цвету ваших волос. Окрашивающая пенка всех цветов радуги также пользуется популярностью — особенно у молодежи, ведь с ее помощью можно создавать яркие кислотные оттенки на всей поверхности волос или на отдельных прядях. Правда, для хорошего видимого результата волосы лучше предварительно осветлять.

Было бы несправедливо в столь щепетильном вопросе — косметическом уходе за волосами — не уделить внимание мужчинам. Представители сильного пола так же, как и женщины, тщательно следят за шевелюрой, с удовольствием делают стайлинг и ничуть не меньше, чем барышни, любят красивые, ухоженные, блестящие волосы. По канонам нынешней моды длинные и полудлинные мужские прически снова актуальны, так что без пенки здесь не обойтись. Не случайно многие бренды создают пенки именно мужской серии.

Большинство производителей этого замечательного косметического продукта заботятся не только о красоте прически, но и о здоровье волос, поэтому включают в состав средства компоненты, питающие и увлажняющие шевелюру, а также защищающие волосы от ультрафиолета.

Как пользоваться пенкой для волос

Если выдавить небольшое количество пенки на ладонь, вы почувствуете невероятно приятные тактильные ощущения, как будто вашей руки коснулось невесомое перышко. Это небольшое облачко и будет помогать вам в создании прически. Перед тем как использовать это средство, нужно несколько раз встряхнуть флакон. Крышка-дозатор выдает определенную порцию содержимого, но общее количество пенки определяете вы сами. Средство нужно немного растереть в ладонях. Если ваш стайлинг предполагает объем, начните делать укладку с затылочной части головы, массирующими движениями нанося пенку на прикорневую часть. Идеально, если волосы будут лишь слегка влажными.

Пряди могут приподняться не сразу, а уже после сушки феном. Для этого руками или щеткой для волос приподнимайте локоны, направляя на них горячую струю воздуха. Вы можете не беспокоиться, хорошая пенка не склеит пряди, они останутся эластичными, а кудри — подвижными и гладкими.

Не берите для укладки избыточное количество средства, это может лишь испортить результат. Для выделения отдельных завитков выберите их из прически и нанесите пенку на них еще раз, слегка сжимая их в ладонях. Для получения эффекта влажных волос не стоит сушить их перед укладкой. Сразу после мытья нужно нанести на волосы специальную пенку и накрутить их на мелкие или крупные бигуди. После высыхания «мокрые» кудри вам обеспечены. Любая пенка будет содержать фиксатор, но при необходимости укладку можно сбрызнуть лаком.

Топ-8 лучших пенок для волос по версии ФАН

Мы собрали в наш топ самые популярные косметические бренды, специализирующиеся на уходе за волосами. Среди производимых ими пенок вы найдете варианты для широкого спектра применений, в том числе стайлинговые для женщин и мужчин.

Пенка для укладки волос Schwarzkopf Professional Super Strong Hold

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Наш топ по праву возглавляет пенка суперсильной фиксации от известнейшей немецкой марки Schwarzkopf серии Professional. Прекрасно держит прическу в сырую и ветреную погоду. Большой флакон — целых 500 мл. Подходит для создания объема, волосы остаются упругими и подвижными, не склеиваются, не утяжеляются. Пользоваться средством — просто и удобно, кнопка дозатора нажимается без усилий. Аромат пенки ненавязчивый и нестойкий. Консистенция средства — не водянистая, но при этом сохраняет форму, не распадается, хорошо распределяется по волосам. Недостаток: на слишком тяжелых волосах сложно создать объем и зафиксировать локоны надолго.

Пена Taft «Объем и мегафиксация»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Пенка для волос от очень популярной недорогой марки Taft подойдет для придания пышности и объема вашим волосам. Суперсильная фиксация сохранит форму и приподнятость у корней минимум на два-три дня даже в экстремальных погодных условиях. Волосы не склеиваются, остаются послушными, не электризуются. Пенка не пересушивает даже вьющиеся тонкие локоны. Можно использовать перед сушкой феном, а поверх закрепить прическу лаком. Недостатки: немного липнет к рукам сразу после нанесения, кроме того, запах средства может понравиться на всем.

Маска-мусc Schwarzkopf Professional Lignt-Oil-in-Mousse

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще одно средство-пенка от популярной немецкой марки Schwarzkopf из категории Professional. Сразу отметим, что стоимость этого продукта сильно выше среднего, но его использование оправдывает вложения. Пенка с терапевтическим эффектом, питает и увлажняет волосы благодаря стопроцентно натуральному маслу марулы и розы, восстанавливает липидный слой. Подходит для тонких и нормальных волос, разглаживает их, не склеивает пряди и не утяжеляет. Наносится на всю длину и кончики вымытых шампунем волос и оставляется до полного впитывания — примерно на 5–10 минут, а затем смывается. Укладывать локоны после такой пенки значительно проще. Она действует как маска из эко-линеек, глубоко насыщая структуру волос полезными компонентами. Отдушка легкая, пудровая, с нотками розы. Недостатки: высокая цена, не подходит для очень жирных волос.

Пенка для волос «Чистая Линия» «Объем от корней»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Пенка для укладки отечественной марки «Чистая Линия» серии «ФитоСалон» относится к категории бюджетных средств. Помимо основного действия — создания объема и упругих естественных локонов — она обладает свойством увлажнять и питать волосы. Хорошо распределяется по всей длине прядей, имеет удобный дозатор. Компактный небольшой флакон удобен в путешествиях. Еле уловимая отдушка быстро выветривается. Недостатки: быстро заканчивается, так как объем маленький; жидкая, быстро оседающая консистенция; на особо тяжелых волосах объем теряется в течение нескольких часов.

Бальзам-пенка для волос Estel Professional Little Me «Легкое расчесывание»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Это профессиональное средство для волос от компании Estel подходит для самых маленьких модниц начиная от трех лет, недаром на этикетке красуется шутливая картинка с забавной надписью: «Распутает все тайны твоей головы». Этот бренд уверенно занимает лидирующие позиции на рынке уходовой косметики для волос благодаря качеству своей продукции. Серия Professional предназначается для салонов-парикмахерских, поэтому обладает концентрированным составом. Поскольку пенка рекомендована в том числе и для малышей, то все компоненты тщательно отобраны и протестированы на безопасность. Если у вашей дочки длинные непослушные волосы, эта пенка — для нее. Прекрасно распутывает прядки, после применения этого средства волосы легко расчесываются, прическа выглядит ухоженной. Также отлично подходит и для взрослых. Недостаток: помповый механизм работает достаточно туго, нужно прикладывать усилия.

Пена American Crew Techseries Texture Foam «Для средней фиксации»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Пенка для объема волос из мужской серии от бренда American Crew. Строгий сдержанный дизайн флакона с металлическим блеском говорит сам за себя: это средство предназначено для деловых мужчин, желающих выглядеть ухоженно и респектабельно. Используется в дорогих барбершопах, служит роскошным вариантом для подарка, тем более что эта пенка, как и большинство косметических продуктов для мужчин, — удовольствие недешевое. Является текстурирующим средством средней степени фиксации, создает естественную и аккуратную укладку, оставляя волосы эластичными. Наносится на чистые сухие волосы кончиками пальцев и легко взбивается у корней. Среди полезных свойств пенки — смягчение, питание и уплотнение волосяных стержней. Подходит для всех типов волос, придает волосам легкий глянец. Недостаток: нужно строго соблюдать дозу средства, так как при чрезмерном нанесении эффект сводится к нулю, волосы становятся тяжелыми и слипаются.

Пенка для волос Sante «Объем и эластичность»

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Многофункциональное средство для стайлинга немецкой марки Sante. Пенка маркирована как эко-продукт, в составе содержатся только натуральные компоненты, такие как протеины пшеницы и шелка. Можно использовать для частой горячей укладки с феном. После нанесения волосы блестят и приятно пахнут. Пенка сглаживает пух на тонких волосах, локоны получаются упругими. Фиксации хватает как минимум на день, прическа выглядит естественно и привлекательно. Можно использовать на всю длину или наносить на корни для объемного эффекта. Эко-сертификат запрещает использование вредных для здоровья ингредиентов: синтетических отдушек и красителей, генно-модифицированных продуктов, парафиновых масел и нефтепродуктов. Недостаток: при нанесении на всю длину прядей волосы могут слипнуться, поэтому важно рассчитать количество средства.

Пенка для волос Morgan’s для мужчин, маскирующая седину

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Известная английская компания Morgan’s — один из старейших производителей уходовых средств для мужчин — следует классическим традициям в сочетании с последними инновациями, что позволяет создавать продукты очень высокого качества. Это в полной мере относится и легкой пенке-муссу, выпущенному специально для мужчин, желающих закрасить седые пряди. Средство относится к классу дорогих косметических средств. Это пенка средней фиксации с тонирующим эффектом, гарантирующая затемнение седины через четыре недели употребления. Запах средства необычный, брутальный, но при этом не отвлекающий от основного парфюма, спустя полчаса почти полностью выветривается. В составе содержатся витамин Е и растительные масла, обеспечивающие прекрасный уход и питание. Недостаток: при прекращении использования красящий пигмент быстро смывается, да и слишком сильно заметную седину эта пенка не замаскирует.