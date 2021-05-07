Около 40 сотрудников ФБК могли сбежать из РФ из-за дела об экстремизме

Около 40 сотрудников ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) покинули Россию, сообщило сетевое издание Sota Vision. Реальные причины предполагаемого отъезда остаются неизвестными, однако есть основания полагать, что побег связан с угрозой признания структур Навального экстремистскими.

В экспертном сообществе указывали, что экстремистский статус сделает работу связанных с Навальным НКО в России невозможной: будет запрещена вся соответствующая символика, а при упоминании той или иной структуры СМИ должны в обязательном порядке указывать, что деятельность организаций запрещена. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам.

Если суд признает НКО Навального экстремистскими, то их руководителям может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а участникам — до 6 лет. Наказание за вербовку в подобные структуры карается лишением свободы на срок до 8 лет.

По последним данным, ближайшие соратники Навального — Леонид Волков, Мария Певчих, Георгий Албуров, Владимир Милов, Руслан Шаведдинов и Иван Жданов — находятся в Литве. При этом 6 мая в Telegram-канале сетевого издания Sota Vision появилась информация, что 40 ключевых сотрудников ФБК покинули Россию, пытаясь избежать потенциальной уголовной ответственности.

Сомневаться в достоверности этой информации не приходится: сотрудники ФБК не пытаются скрывать своих передвижений и сами выкладывают в социальные сети фотографии с мест отдыха, которые похожи на курортные районы Грузии.

Prt Scr telegram.org / SOTA

«Сейчас они, по сведениям наших источников в фонде (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), находятся в Грузии, откуда выкладывают фотографии в своих блогах, ради шутки указывая геотегами Дагестан, Саратов, Подмосковье и т. д. При этом свое местопребывание они не скрывают, так как параллельно с известным блогером-эмигрантом Николаем Левшицем выкладывают сходные фотографии маковых полей. Кроме того, среди подписок в Instagram у оппозиционеров появились аккаунты грузинских фотографов», — пишут журналисты.

Также отмечается, что страну уже покинули Руслан Шаведдинов, Екатерина Мартинович, Илья Пахомов, менеджер проектов Ольга Гусева, региональный менеджер Анастасия Кадетова, сотрудник отдела расследований Георгий Албуров вместе с супругой и другие. Директор ФБК Иван Жданов не стал отвечать на вопросы о причинах отъезда членов ФБК из России.



Позже Леонид Волков в комментарии РБК заверил, что журналисты «Соты» якобы распространили фейковые новости. Почему новость носит фейковый характер, соратник Навального объяснять не стал.



Не исключено, что бегство сотрудников ФБК из России могло быть организовано самим руководством фонда. Ранее именно такую логику в одном из фильмов журналиста Алексея Пивоварова описывал Иван Жданов. Он признал, что находиться в стране на фоне возбуждаемых в отношении НКО Навального уголовных дел чревато серьезной уголовной ответственностью, а значит, и возвращаться туда — небезопасно.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.