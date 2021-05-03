Ночь, метель, и через лес на работу: крымчанка рассказала о послевоенном детстве

В эпоху потребления, в гонке за модными гаджетами и новыми удовольствиями трудно себе представить подростка, работающего за ломоть хлеба. Во время Великой Отечественной войны и долгие годы после Победы дети выходили на работу ночью, в трескучий мороз, за несколько километров от дома, и все, только чтобы накормить себя и семью. Ветеран социалистического труда, крымчанка Валентина Данилова рассказала ФАН о своей жизни.

Валентина Ивановна родилась в разгар войны, в 1943 году. Детство было голодное, холодное, жили тогда в Приморском крае. Отец ушел на войну, мать работала в колхозе. Дети, придя со школы, сразу бежали в лес, там и находили себе обед ― грибы да ягоды.

«Леса были нашим спасением. Заготавливали орехи, груши, яблоки. Потом стали выращивать картофель, сеять рожь, пшеница не росла, ― вспоминает ветеран. ― Доить научилась в семь лет. Раньше ферма была рядом с домом, так я прибегу туда с маленькой кружечкой, надою, выпью — и обратно домой».

Фото предоставили Крымский республиканский совет ветеранов /

В школу ходили только до седьмого класса, дальше надо было ехать учиться в город, но это слишком далеко, да и не по карману простой семье с четырьмя детьми. В основном все оканчивали семилетку и шли работать в колхоз. Один трудодень ― 200-300 граммов хлеба.

«Это сейчас все друг перед другом стараются покрасоваться, а тогда жили одинаково, главное было детей накормить, обуть и одеть. Из праздников Новый год больше всего любили. В лесу елок каких хочешь. Игрушек, правда, не водилось. Конфет не напастись, так мама пекла печенье, бублики, ими и украшали, и радости было хоть отбавляй!..»

Работать Валентина начала в 13 лет, устроилась дояркой в колхоз. Там же трудились и обе сестры. Ей приходилось вставать в четыре часа утра и идти до фермы два километра по лесу.

«Мороз 40 градусов, снега по пояс, темно, но я могла дойти и с завязанными глазами, уже знала каждое деревце. Шла одна, но не боялась, не трогали никого, все свои были», ― вспоминает она.

В 1960 году три сестры переехали в Крым. Валентина Данилова начала работать на ферме совхоза «Семисотка» Ленинского района, потом перешла в виноградари. Отвечала за пять гектаров, которые давали большой урожай. Ухаживала за виноградом Валентина Ивановна как привыкла, с любовью, поэтому и урожайность у нее была больше, чем у других, за что она и получила свой первый орден Трудовой Славы.

Фото предоставили Крымский республиканский совет ветеранов /

Потом вернулась на ферму, к своим ненаглядным буренкам, где заработала еще два ордена Трудовой Славы. Если средний показатель того времени был 3000 литров молока в год, то она надаивала 4500–5000 литров. Сейчас эти результаты зависят лишь от породы, кормовых добавок ― доение везде автоматизировано. А раньше объем полученного молока был следствием работы доярки, ее ухода за животным.

«Заботились и старались хорошо накормить, ― объясняет Валентина Ивановна. ― Мало того корма, что развозил животным трактор, доносили им еще и сами, в корзинах, чтоб буренки не голодали и давали больше молока».

В 1995 году Валентина Ивановна ушла на пенсию. Они так и живут с мужем в Крыму, в Ленинском районе, где встретили друг друга. Главное для них ― это дети и внуки, которых они ждут всегда с большим нетерпением.