Около 50% новых случаев COVID-19 в России происходят из-за двух специфических штаммов

Москва, 3 мая. Два специфических варианта COVID-19, распространенные в России, причастны примерно к 50% новых случаев заражения инфекцией в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Сколтеха.

Российские ученые проанализировали штаммы коронавируса, которые циркулируют сейчас в стране. В результате удалось выяснить, что более половины случаев заболевания связаны с одним из двух специфических для России видов вируса.

По данным специалистов, в основном преобладают два варианта. Один из них B.1.1.317 — на его счет в период с февраля по март приходилось около 27% заражений. Кроме того, в России активен B.1.1.397+, который причастен примерно к 33% случаям COVID-19. Эти два варианта коронавируса появились еще весной прошлого года, однако постепенно становились все более распространенными.

За минувшие сутки в России выявили 8489 заболевших. Количество летальных исходов составило 336. Еще 6367 человек смогли успешно выздороветь от инфекции.