«JourФак Манукяна»: Елена Проклова. Секрет на миллиард

Для меня стал абсолютно неожиданным тот факт, что раскрытую тайну Елены Прокловой из программы «Секрет на миллион», которую она поведала Лере Кудрявцевой, обсуждали целую неделю. Я уже успел высказаться в поддержку Елены на старте этой истории, но, честно говоря, я шокирован, что в актерской среде практически не нашлось артистов, которые бы поддержали Проклову. Татьяна Бронзова, конечно, заслуживает отдельных слов благодарности. Она стоит особняком. Так встать на защиту артистки против целой толпы ее коллег по цеху — это признак очень сильного характера.

Но меня удивляет другое: фамилия известного артиста не была раскрыта, СМИ сами нашли «виновника торжества», указали на Олега Табакова и фильм «Гори, гори, моя звезда». Но коллеги Табакова не стали разубеждать и не нашли ничего лучше, как просто нападать на Проклову, которая «замахнулась на святое». Ни у кого не нашлось аргумента, раз фамилия не названа, так, может, это кто-то другой? Однако чем дальше, тем меньше оставалось сомнений в том, что СМИ все правильно отгадали. Да и сама реакция Прокловой уже после интервью говорит о многом. Если бы полоскали имя другого честного артиста, я уверен, что она бы остановила этот поток, но артистка промолчала и косвенно подтвердила мысли многих.

Жаль, что мы-таки не узнали, что же это за таинственный помощник режиссера в фильме «Снежная королева». Но для меня нет ничего удивительного. Речь, скорее всего, идет об абсолютно неизвестном человеке, которого наверняка давно уже нет в живых. СМИ таких обсуждать не интересно, а вот фамилия Табакова в этом спорном контексте стала для них редкой удачей.

Актер Сергей Никоненко, назвавший слова Прокловой слабоумием сам же проговорился в том, что Табаков испытывал к юной Елене чувства. Вообще паззл очень интересно сложился не по словам самой Прокловой, а по словам тех, кто защищал мэтра театра и кино. Лия Ахеджакова, которая пару лет назад хотела мне отдать свое звание «народной артистки», защищая своего друга Михаила Ефремова, ни с того, ни с сего назвала слова раскрывшей свою тайну артистки омерзительными. Лия Меджидовна как всегда в своем репертуаре. Про Ларису Лужину и вовсе любопытная история. Она сравнила свою историю домогательства в 19 лет с признанием Прокловой в 15 летнем возрасте. И, похоже. не почувствовала. где та тонкая грань между этими четырьмя годами. На Татьяну Догилеву в последние годы лично я без слез смотреть уже не могу, видите ли ее в молодости никто не домогался. С Людмилой Поргиной все еще любопытнее. Вдова Николая Караченцова заговорила о пошлости и неприличии на исповедь Прокловой. Похоже, что у нее в сундучке брака с Николаем Петровичем тоже есть интересные истории и есть, что скрывать. По поводу Станислава Садальского, ничего нового я не узнал, он любит все высмеять. Там цинизм просто зашкаливает.

Инне Чуриковой померещилось американское поведение в словах Прокловой. И тут тоже мимо. Это вам не #meetoo. Ну а вдова Табакова, артистка Марина Зудина, оказалась и вовсе в непростой ситуации. Вроде, и мужа нужно защищать, а, вроде, и Проклову сильно журить не стоит. Поэтому сначала пожурила Елену, а потом извинилась.

Я на стороне Елены Прокловой, прекрасно понимаю психологию людей, которые через долгие годы искренне хотят рассказать свою правду о пережитом в детстве. Но это точно не «секрет на миллион». Берите куда выше. Думаю, что эта тайна и на миллиард потянет.