Глава ЮНЕСКО: доходы 90% СМИ сократились в пандемию

Париж, 3 мая. Пандемия COVID-19 привела к сокращению доходов 90% СМИ в мире, считает гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле. Об этом говорится в статье газеты Le Journal du Dimanche.

Глава организации подчеркнула, что издания оказались в зависимости от интернет-платформ, которые не настроены им помогать. Кроме того, цифровизация медиа существенно изменила экономическую устойчивость независимых СМИ и оказала негативное воздействие на их разнообразие, считает Азуле.

Она привела данные исследования Института Reuters по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых медиа составляет 30 млрд долларов. По словам главы ЮНЕСКО, финансовое состояние независимых СМИ крайне нестабильное.

Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Мария Конягина ранее оценила сроки возвращения российского бизнеса к докризисным показателям. По ее мнению, восстановление малого и среднего бизнеса займет не менее двух лет.