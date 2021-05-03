Оставивший беременную жену принц Гарри пошел на концерт с Дженнифер Лопес

Лондон, 3 мая. Герцог Сассекский принц Гарри принял участие в благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе вместе с Дженнифер Лопес, Селеной Гомес и Беном Аффлеком.

Беременная вторым ребенком жена принца Меган Маркл осталась дома. Выступая на мероприятии, герцог обратился к американцам, в том числе и от имени супруги.

Кампания Vax Live, председателями которой являются принц Гарри и Меган Маркл, направлена на повышение доверия к вакцинам от коронавируса среди граждан и распространение препарата по всему миру. В своей речи герцог от всего сердца поблагодарил медработников, находящихся на передовой во время пандемии.

Концерт, способствующий справедливому распространению вакцин против COVID-19 во всем мире, стал первым публичным появлением принца Гарри в США после похорон его деда, принца Филиппа.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма и Кейт Миддлтон с десятой годовщиной свадьбы, которую те отмечали 29 апреля. Герцоги Сассекские обратились к родственникам в частном порядке.

Напомним, интервью Меган Маркл и Гарри подогрело конфликт в королевской семье. Как сообщает сайт 360tv.ru, брат Гарри принц Уильям злился на Маркл еще до интервью. Герцог Кембриджский считает, что его невестка публично выказала неуважение к королеве.