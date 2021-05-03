Пушилин заявил, что уже давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского

Донецк, 3 мая. Украинский президент Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, даже если бы украинский лидер попытался выполнить свои предвыборные обещания, которые он давал, у него возникло бы крайне много препятствий. Однако ситуация гораздо хуже, рассказал Пушилин РИА Новости.

«Я давно уже иллюзии не испытываю в отношении Зеленского. Изначально они были очень призрачны, с учетом того, что Украина не субъектна», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее он заявил, что Германия и Франция делают недостаточно для выполнения украинской стороной Минских соглашений.