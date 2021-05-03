Названа новая дата премьеры сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Москва, 3 мая. Премьеру нового драматического сериала «Обитель» с актером Сергеем Безруковым перенесли в очередной раз. Первая серия будет показана на канале «Россия-1» уже 10 мая.

Сериал стал экранизацией одноименного романа писателя Захара Прилепина. Сюжет разворачивается в конце 20-х годов прошлого века на Соловецких островах в лагере особого назначения. В центре сюжета заключенный Артем Горяинов (Евгений Ткачук), который попал туда за убийство отца. В ссылке он влюбляется в чекистку Галину Кучеренко (Александра Ребенок), гражданскую жену начальника лагеря Федора Эйхманиса (Сергей Безруков). Запретные чувства ставят под угрозу жизни любовников.

Режиссером проекта выступил Александр Велединский, снявший драму «Географ глобус пропил» и работавший в свое время над сценарием культового сериала «Бригада». Именно этот проект принес славу и всенародную любовь актеру Сергею Безрукову.

Артист в последнее время появляется на экранах уже не так часто, а еще пару лет назад его можно было увидеть практически во всех проектах, но при этом он крайне редко появлялся в рекламах. Этот год изменил все правила — после пандемии коронавируса Безруков снялся в рекламном ролике известного банка. Свое мнение по этому поводу выразил критик Сергей Соседов в эксклюзивном интервью ФАН.