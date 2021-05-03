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В Петербурге художники расписали гигантские пасхальные яйца

Общество
В Петербурге художники расписали гигантские пасхальные яйца

Участие в акции приняли известные российские деятели искусства — Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко. Главной задачей художников было совместить свою идею с сюжетами произведений ювелирной фирмы Карла Фаберже.

«Организаторы специально подобрали художников, которые работают в различных стилях. Абсолютно. От сложных, примитивных, от еще каких-то стилей, и все яйца будут абсолютно разные», — объяснил художник Кирилл Овчинников.

Овчинников в качестве основы для своего арт-объекта выбрал яйцо-часы «Шантеклер Кельха» и «Петушок» императрицы Марии Федоровны, поскольку в них петушки выступают в роли символа «радости, добра и яркости».

«В нашем случае мы расклеивали изображение специальной пленкой. Естественно, клеить сферическую поверхность достаточно проблематично, поэтому изображение было разрезано на мельчайшие фрагменты, и мы собирали наше изображение как мозаику», — рассказал Овчинников.

Однако увидеть в одном месте все пять арт-объектов петербуржцам не удастся. Организаторы акции придумали квест, в ходе которого жителям нужно найти яйца в разных частях города и выложить подборку у себя на странице в соцсетях. Принять участие желающие смогут в период со 2 по 11 мая.

петербург пасха праздник искусство музей фаберже
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