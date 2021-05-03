Дети травмировались из-за поломки аттракциона в Уральске

Нур-Султан, 3 мая. ЧП произошло в парке развлечений в городе Уральске в Казахстане. Аттракцион сломался в то время, когда в нем находились дети.

Сооружение резко остановилось по непонятным причинам. Дети в возрасте от пяти до десяти лет стали врезаться друг в друга. В результате происшествия пострадали восемь несовершеннолетних.

Дети получили множественные ссадины и ушибы. Медики проверили их на сотрясение и переломы, однако таких диагнозов поставлено не было. Полиция организовала проверку по факту ЧП.