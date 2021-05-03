В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19

Москва, 3 мая. Количество новых случаев коронавируса в России за прошлые сутки составило 8489. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики выявили новых заболевших в 82 российских регионах. При этом у 13,8% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от коронавируса скончалось 336 человек. Полностью вылечиться от COVID-19 смогли еще 6367 россиян.

Накануне в стране зафиксировали 8697 случаев заражения инфекцией. Актуальные сведения об эпидемиологической обстановке в России и мире публикуются на портале стопкоронавирус.рф.