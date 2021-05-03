Житель Ленобласти обнаружил в своей квартире труп украинца в трусах

Санкт-Петербург, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, где обнаружили труп мужчины в квартире. Инцидент произошел на улице Петровской в городе Мурино.

Как сообщил источник ФАН, к полицейским обратился неработающий уроженец Новосибирска. Он заявил, что вышел в магазин, а когда вернулся, нашел тело умершего гражданина Украины. Предположительно на нем не было следов насильственной смерти.

Заявитель также уточнил, что впустил незнакомца в свое жилище, так как ему негде было жить. Других подробностей происшествия пока нет. Оперативники направили тело погибшего в морг. Причина его смерти будет установлена по результатам вскрытия.

Волонтеры нашли под Новосибирском тело пропавшего шестилетнего мальчика. По свидетельству очевидцев, он пошел к реке за мячом и не вернулся. Позже по показаниям очевидцев следователи установили, что ребенок зашел в воду и утонул, сообщал ФАН.