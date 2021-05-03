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Волочкова в бикини «гармонично вписалась в стихию» на пляжном фото

  /   Обновлено: 03 мая 2021 11:13
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини «гармонично вписалась в стихию» на пляжном фото
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 3 мая. Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок с отдыха на Мальдивах. Светскую львицу раскритиковали за неумение выбирать наряд.

Новый пост известной артистки посвящен ее любви к отдыху на белоснежном песке островов. Для фотографии Волочкова выбрала бикини телесного цвета. На загорелой коже балерины он практически потерялся, что создало впечатление, будто звезда позирует без одежды. Сама Волочкова уверена, что она идеально вписывается в окружающую природу.

«Я так люблю океан и белоснежный песок! Мне кажется, я гармонично вписываюсь в эту стихию», — подписала снимок в купальнике танцовщица.

Поклонники не оценили снимок знаменитости и ее выбор. Многие уверены, что Волочковой стоит обратиться за помощью к стилисту или внимательнее начать следить за своим гардеробом.

«Анастасия, ну так нельзя... Вы же выглядите как голая»;

«Вписались, может, и гармонично, но выглядите не очень... Жаль, что у вас нет чувства вкуса совсем»;

«Обратитесь к стилисту, что ли. Вы не слишком гармонично выглядите на мой вкус», — отметили фолловеры под публикацией.

Артистка уехала отдыхать на майские праздники в компании своего нового бойфренда по имени Олег. Накануне в честь Пасхи Волочкова опубликовала праздничный пост, в котором поздравила всех поклонников. Однако подписчики остались недовольны внешним видом балерины.

instagram волочкова бикини
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