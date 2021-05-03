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Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с делегацией из США региональную безопасность

Весь мир
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с делегацией из США региональную безопасность
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Эр-Рияд, 3 мая. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, посол королевства в США принцесса Рима бинт Бандар и посол в Йемене Мухаммад бин Саид Аль Джабер провели встречу с американской делегацией.

В состав дипмиссии Соединенных Штатов входят советник Госдепа Дерек Чоллет, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, исполняющий обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности доктор Мара Карлин, а также временный поверенный в делах посольства США в Эр-Рияде Мартина Стронг.

В ходе диалога стороны обсудили наиболее актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они также коснулись стратегических отношений между двумя странами и путей их укрепления.

Переговоры прошли после заявления послов США в Йемене Тима Лендеркинга и Кристофера Хензеля о «необходимости консенсуса для прекращения наступления хуситов на Мариб и всеобъемлющего общенационального прекращения огня».

Вместе с этим министр культуры Саудовской Аравии принц Бадр бин Абдалла бин Фархан провел встречу с Мартиной Стронг по видеосвязи. Обсуждались аспекты сотрудничества в культурной сфере между королевством и США, а также наиболее заметные культурные достижения «в свете крепкой дружбы».

Йеменский вопрос

Как ранее сообщал Вашингтон, главной темой двусторонних переговоров является Иран, играющий ключевую роль в йеменской гражданской войне. Без участия исламской республики мирное урегулирование конфликта невозможно.

Вооруженная фаза конфликта на территории арабской страны продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы восстали из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку.

Послы США и Саудовской Аравии обсудили вопросы региональной безопасности
Федеральное агентство новостей  / 

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в Йемене. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт.

В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм». Их основной интерес заключался в ликвидации иранского влияния в регионе. Дело в том, что Тегеран является основной силой, поддерживающей «Ансар Аллах», и без его помощи организация уже потерпела бы поражение.

На седьмом году войны арабская коалиция пришла к выводу, что убыточную кампанию невозможно завершить силовым путем. Ввиду этого Саудовская Аравия резко изменила риторику в адрес Ирана и приступила к продвижению идеи о прекращении огня.

Так, в конце апреля саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд открыто заявил, что желает нормализации отношений с Тегераном.

«Мы не хотим, чтобы отношения с Ираном были сложными. Напротив, мы хотим, чтобы они процветали и развивались, поскольку у нас есть саудовские интересы в Иране, а у них есть иранские интересы в Саудовской Аравии, которые должны способствовать процветанию и развитию в регионе и во всем мире», — сообщил бин Салман.

Также он выразил надежду на то, что хуситы окажутся способны принимать самостоятельные решения без оглядки на исламскую республику.

«Нет никаких сомнений в том, что хуситы имеют прочные отношения с иранским режимом, но хуситы, в конце концов, являются йеменцами, и у них есть арабский и йеменский инстинкты. Мы надеемся, что их национальные чувства еще больше возродятся, и они смогут поставить во главу угла свои собственные интересы и интересы своей родины», — заявил бин Салман.

сша саудовская аравия иран йемен
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