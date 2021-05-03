Американские СМИ назвали основные цели Китая в победе над США

Вашингтон, 3 мая. Китай для победы над США поставил себе три основные цели, об этом пишет CNBC.

Как утверждают авторы материала, Пекин хочет укрепить внутриполитические позиции председателя КНР Си Цзиньпина, разъединить США с союзниками, а также создать положительный имидж среди развивающихся стран. Сейчас власти Китая хотят проверить готовность администрации Джо Байдена действовать, победа над США лишь впереди, уверены журналисты.

«Высшие государственные чиновники США изучают возросшую дипломатическую браваду и военную напористость Китая со всем рвением профессиональных спортсменов, просматривающих видеозаписи игр своего самого находчивого соперника», — отмечается в статье.

О повышенной готовности Китая перейти в наступление сообщают американские спецслужбы. В свою очередь Пекин предлагает выбрать странам, хотят ли они следовать за разъединяющими и приходящими в упадок США или принять сторону растущего, объединяющего и беспристрастного Китая.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что отношения с Китаем становятся все более трудными, поскольку мировая роль Пекина растет.

Как сообщает НСН, в США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине.