Аналитик объяснил отсутствие необходимости в запрете экспорта бензина из РФ

Москва, 3 мая. Правительство готовит правовую базу для временного запрета бензина на крайний случай, считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Он указал, что власти снизили индикативную цену в формуле демпфера, что повысит выплаты компаниям при высоких ценах на нефтепродукты. Помимо этого, в России увеличены запасы топлива, а цены на нефть приостановили рост, объяснил эксперт в комментарии «Российской газете».

По словам Кауфмана, запасы бензина в России составляют около 1,72 млн тонн. Этого более чем достаточно для недопущения дефицита на внутреннем рынке, уверен аналитик.

С учетом имеющихся запасов и измененных параметров демпфера у правительства есть все шансы добиться не только остановки роста и стабилизации цен, но и их снижения, подчеркнул специалист. По его мнению, причин для подорожания бензина выше уровня инфляции сейчас нет.

Минэнерго РФ ранее предложило временно ограничить экспорт бензина. Такое решение вызвано продолжительным ростом цен на российском рынке автомобильного топлива и наступающим летним сезоном, когда спрос на бензин высокий.