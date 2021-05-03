Без вести пропавшего мужчину нашли в лесу в Киришском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти мужчины, о безвестном исчезновении которого ранее говорилось в сводке, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в районе реки Черной. Погибший был одет в серую куртку, синие джинсы, черные ботинки, спортивную кофту и футболку. Личность мужчины также установлена, им оказался 38-летний уроженец Казахской ССР. В настоящий момент решается вопрос по опознанию трупа.

Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым, сообщало Федеральное агентство новостей. Тело нашли в районе гаражного кооператива на окраине города.