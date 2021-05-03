В Ленобласти полицейские открыли огонь во время погони

Санкт-Петербург, 3 мая. Во время погони в Киришах Ленинградской области полицейские открыли огонь по колесам иномарки, которая пыталась скрыться от преследования.

Инспекторы ДПС зафиксировали грубые нарушения дорожного движения автомобилем Infiniti FX 35. На требование немедленно остановиться иномарка прибавила скорость и предприняла попытку скрыться.

Сотрудники правопорядка преследовали автомобиль по шоссе Энтузиастов. После нескольких предупреждений один из сотрудников ДПС произвел несколько выстрелов из табельного оружия в воздух и несколько раз по колесам иномарки.

Автомобиль был остановлен, а за рулем оказался 31-летний гражданин, который ранее был лишен водительских прав. Нарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В результате погони никто не пострадал.

В Ленобласти мужчина обстрелял рыбаков из ружья, сообщал ФАН. В поселке Сясьстрой местный житель открыл огонь по гражданам на берегу реки Волхов.