Зампостпреда РФ при ОБСЕ предупредил о тотальной зачистке информпространства в Прибалтике

Москва, 3 мая. Россия не ждет улучшения обстановки в Прибалтике с российскими средствами массовой информации, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он спрогнозировал тотальную зачистку информационного поля в регионе. Зампостпреда дал комментарий РИА Новости. По его мнению, антироссийская риторика в информационном пространстве только добавляет популярности русскоязычным ресурсам. Однако это не предотвращает угрозы физической расправы над журналистами, добавил Буякевич.

В декабре 2020 года против русскоязычных журналистов, сотрудничающих с Baltnews и Sputnik, Латвия выдвинули обвинения. Им приписывают нарушение режима санкций Евросоюза.