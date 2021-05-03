НАТО встревожилась из-за растущих военных возможностей России в Арктике

Брюссель, 3 мая. Страны НАТО намерены обсудить наращивание российских военных возможностей в Арктике на июньском саммите, заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

Как сообщает РИА Новости, на Западе встревожены расширением военного потенциала России в Арктической зоне. Помимо восстановления старых советских баз, интенсивно строятся новые, российский флот, включая подводный, проходит глубокую модернизацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что из-за растущей роли России в Арктике может возникнуть «новый театр конфликта». При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва действует там в полном соответствии с международным правом и никому не угрожает. Напротив, росту напряженности в регионе способствует возросшая военная активность американцев.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. На нем будут обсуждаться и «агрессивные действия России», а также растущая мощь Китая.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обвинил США и Норвегию в усилении напряженности в Евро-Арктическом регионе.