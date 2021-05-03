Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:24
Политика
Шведский депутат призвал ввести ограничения против РФ из-за скандала с Чехией
11:23
Общество
Около 50% новых случаев COVID-19 в России происходят из-за двух специфических штаммов
11:17
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Олега Вавилова
11:17
Экономика
Глава ЮНЕСКО: доходы 90% СМИ сократились в пандемию
11:16
Экономика
Простоявший в гараже более 20 лет ВАЗ-2104 нашли в Санкт-Петербурге
11:12
Общество
Оставивший беременную жену принц Гарри пошел на концерт с Дженнифер Лопес
11:10
Политика
Пушилин заявил, что уже давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского
11:09
Общество
Названа новая дата премьеры сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
11:08
Общество
Более 80 новостроек в Москве передали под заселение с начала программы реновации
11:07
Происшествия
Дети травмировались из-за поломки аттракциона в Уральске
11:05
Общество
Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском
11:05
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках завершения строительства западного участка БКЛ
11:05
Общество
В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02
Общество
Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила
11:00
Происшествия
Житель Ленобласти обнаружил в своей квартире труп украинца в трусах
11:00
Общество
Это Т-34, девочки! Альгис Микульскис об оружии Победы и «дизайнерках» билбордов
11:00
Общество
«Сквозь огонь и стужу»: воспоминания тульского ветерана о войне и мирной жизни
10:59
Общество
Станцию «Внуково» московского метрополитена откроют в 2023 году
10:58
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини «гармонично вписалась в стихию» на пляжном фото
10:55
Политика
Американские СМИ назвали основные цели Китая в победе над США
Все новости

НАТО встревожилась из-за растущих военных возможностей России в Арктике

Армия
НАТО встревожилась из-за растущих военных возможностей России в Арктике
nato.int

Брюссель, 3 мая. Страны НАТО намерены обсудить наращивание российских военных возможностей в Арктике на июньском саммите, заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

Как сообщает РИА Новости, на Западе встревожены расширением военного потенциала России в Арктической зоне. Помимо восстановления старых советских баз, интенсивно строятся новые, российский флот, включая подводный, проходит глубокую модернизацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что из-за растущей роли России в Арктике может возникнуть «новый театр конфликта». При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва действует там в полном соответствии с международным правом и никому не угрожает. Напротив, росту напряженности в регионе способствует возросшая военная активность американцев.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. На нем будут обсуждаться и «агрессивные действия России», а также растущая мощь Китая.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обвинил США и Норвегию в усилении напряженности в Евро-Арктическом регионе.

россия арктика нато
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 210262 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 93073 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 73158 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 45123 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 39517 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Армия / НАТО встревожилась из-за растущих военных возможностей России в Арктике
Рейтинг@Mail.ru