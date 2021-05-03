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Киркоров отметил 54-летие с казачьим хором и звездами «Маски»

Шоу-бизнес
Киркоров отметил 54-летие с казачьим хором и звездами «Маски»
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 3 мая. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров решил с размахом отметить сразу два события: финал второго сезона шоу «Маска» и свой день рождения.

Грандиозная вечеринка прошла минувшим вечером в московском Soho Country Club. На мероприятии было огромное количество звезд отечественного шоу-бизнеса, с которыми музыкант знаком лично. В частности, в Stories Instagram Киркорова отметились Ольга Бузова, Стас Михайлов, Лолита Милявская, Яна Рудковская, Николай Басков и многие другие.

Весь вечер именинник принимал от гостей поздравления и подарки. Одним из первых Киркорова поздравил казачий хор, который предложил имениннику выпить под композицию «Многая лета». Периодически музыкант сам поднимался на сцену, чтобы порадовать друзей своим творчеством.

На мероприятии также выступили и звезды завершившегося сезона таинственного шоу «Маска». Отец именинника Бедрос Киркоров спел дуэтом с Юсифом Айвазовым, который в костюме Ламы занял второе место на конкурсе. На празднике выступил и победитель шоу певец Jony.

Гвоздем программы стал шикарный дизайнерский торт, который был сделан по личному заказу шоумена. На верхушке многоэтажного лакомства возвышался сахарный Филипп Киркоров, сообщает «Вечерняя Москва».

Завершившийся второй сезон «Маски» запомнится зрителям большим количеством сюрпризов. В программе «Звезды сошлись» Киркоров-старший рассказал, как ему удалось скрывать от сына свое участие в шоу на НТВ.

instagram киркоров маска
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