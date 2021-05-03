Около 32% российских предпринимателей готовы заказать черный пиар

Москва, 3 мая. Российские бизнесмены готовы заказать черный пиар в качестве ответной меры на действия конкурента. При этом лишь 3% бизнесменов готовы сделать такой шаг первыми.

Специалисты «Модульбанка» провели исследование, которое указало на отношение предпринимателей из России к черному пиару и честному бизнесу. Всего в опросе приняли участие 68 тысяч человек, анкета состояла из пяти вопросов.

О своей готовности заказать черный пиар о конкурентах высказались 32% опрошенных. Они отметили, что подобный ход будет лишь ответным. Около 15% бизнесменов заявили о невозможности ведения честного бизнеса: по мнению этой части респондентов, честным нужно быть лишь перед самим собой. Оставшиеся 85% считают, что честное ведение дел позволяет спокойно спать по ночам и придает уверенность.

Больше половины предпринимателей (68%) хотя бы раз сталкивались с предательством в бизнесе. Аналитики утверждают, что 14% опрошенных сами предавали партнеров.

Ранее сообщалось, что сервис SuperJob провел опрос среди жителей России, чтобы определить их отношение к пандемии COVID-19. Больше всего о возможном наступлении третьей волны думают жители Санкт-Петербурга.