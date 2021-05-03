Экспорт электроэнергии из РФ вырос вдвое с начала 2021 года

Москва, 3 мая. Центральное диспетчерское управление ТЭК отчиталось о повышении объемов экспорта российского электричества.

Размер поставок электроэнергии из России в период с января по апрель возрос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК (топливно-энергетический комплекс), показатели достигли 8,1 млрд кВт*ч. Экспорт электричества в апреле увеличился в 1,8 раза, до 1,6 млрд кВт*ч. Всего с начала 2021 года в Россию завезли 0,2 млрд кВт*ч электроэнергии.

Уровень производства отечественного электричества с января по апрель возрос на 5,1% и достиг 398, млрд кВт*ч. При этом потребление электроэнергии также увеличилось. Показатель изменился на 4,2% в сторону повышения и составил 390 млрд кВт*ч. Всего в России в этом году выработали 392,3 млрд кВт*ч электричества, что обошло показатели предыдущего года на 5,2%.

Министерство экономического развития Российской Федерации поделилось прогнозом по росту цен на электричество в стране. Представители ведомства считают, что рост тарифов составит 5% ежегодно в период с 2022 по 2024 годы.