Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:24
Политика
Шведский депутат призвал ввести ограничения против РФ из-за скандала с Чехией
11:23
Общество
Около 50% новых случаев COVID-19 в России происходят из-за двух специфических штаммов
11:17
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Олега Вавилова
11:17
Экономика
Глава ЮНЕСКО: доходы 90% СМИ сократились в пандемию
11:16
Экономика
Простоявший в гараже более 20 лет ВАЗ-2104 нашли в Санкт-Петербурге
11:12
Общество
Оставивший беременную жену принц Гарри пошел на концерт с Дженнифер Лопес
11:10
Политика
Пушилин заявил, что уже давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского
11:09
Общество
Названа новая дата премьеры сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
11:08
Общество
Более 80 новостроек в Москве передали под заселение с начала программы реновации
11:07
Происшествия
Дети травмировались из-за поломки аттракциона в Уральске
11:05
Общество
Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском
11:05
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках завершения строительства западного участка БКЛ
11:05
Общество
В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02
Общество
Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила
11:00
Происшествия
Житель Ленобласти обнаружил в своей квартире труп украинца в трусах
11:00
Общество
Это Т-34, девочки! Альгис Микульскис об оружии Победы и «дизайнерках» билбордов
11:00
Общество
«Сквозь огонь и стужу»: воспоминания тульского ветерана о войне и мирной жизни
10:59
Общество
Станцию «Внуково» московского метрополитена откроют в 2023 году
10:58
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини «гармонично вписалась в стихию» на пляжном фото
10:55
Политика
Американские СМИ назвали основные цели Китая в победе над США
Все новости

Экспорт электроэнергии из РФ вырос вдвое с начала 2021 года

Экономика
Экспорт электроэнергии из РФ вырос вдвое с начала 2021 года
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 3 мая. Центральное диспетчерское управление ТЭК отчиталось о повышении объемов экспорта российского электричества.

Размер поставок электроэнергии из России в период с января по апрель возрос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК (топливно-энергетический комплекс), показатели достигли 8,1 млрд кВт*ч. Экспорт электричества в апреле увеличился в 1,8 раза, до 1,6 млрд кВт*ч. Всего с начала 2021 года в Россию завезли 0,2 млрд кВт*ч электроэнергии.

Уровень производства отечественного электричества с января по апрель возрос на 5,1% и достиг 398, млрд кВт*ч. При этом потребление электроэнергии также увеличилось. Показатель изменился на 4,2% в сторону повышения и составил 390 млрд кВт*ч. Всего в России в этом году выработали 392,3 млрд кВт*ч электричества, что обошло показатели предыдущего года на 5,2%.

Министерство экономического развития Российской Федерации поделилось прогнозом по росту цен на электричество в стране. Представители ведомства считают, что рост тарифов составит 5% ежегодно в период с 2022 по 2024 годы.

россия экспорт электричество электроэнергия
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 210262 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 93073 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 73158 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 45123 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 39517 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Экономика / Экспорт электроэнергии из РФ вырос вдвое с начала 2021 года
Рейтинг@Mail.ru