Нью-Йорк, 3 мая. США и НАТО должны прекратить покрывать преступный украинский режим, убивающий невинных людей, заявил американский общественный активист Грег Баттерфилд.

Баттерфилд выступил во главе американцев, вышедших в центр Нью-Йорка на акцию протеста, посвященную памяти погибших в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Активисты призвали президента США Джо Байдена прекратить покрывать Киев и дать огласку одесской трагедии.

«Сегодня, в Нью-Йорке, активисты отдали дань памяти антифашистам, убитым в Одессе 2 мая 2014 года. Мы раздавали информационные листовки и разговаривали с заинтересовавшимися на Юнион-сквер (площадь в центре одного из районов Нью-Йорка — Манхэттэна. — Прим. ФАН.). США и НАТО — убирайтесь из Украины! Остановите войну!» — написал Баттерфилд на странице в социальной сети «ВКонтакте».

vk.com / Greg Butterfield

В ходе политического кризиса, охватившего Украину в 2014 году, одним из самых трагических событий стало массовое убийство противников Евромайдана 2 мая в Доме профсоюзов. Украинские радикалы бросали в здание бутылки с зажигательной смесью, стреляли по окнам, а во время пожара блокировали выходы и подъезд для спасателей. В результате инцидента погибли 48 человек. Впоследствии депутат Верховной рады Андрей Гончаренко назвал одесскую трагедию «зачисткой сепаратистов».

В годовщину пожара сторонники и активисты праворадикального движения «Национальный корпус» (создано на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело) устроили «марш защитников» в поддержку стрелявших 2 мая 2014 года по окнам Дома профсоюзов. Политолог Юрий Кот в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) назвал произошедшее празднованием годовщины массового убийства.