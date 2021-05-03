Солист «На-На» рассказал о трагической гибели его первой возлюбленной

Москва, 3 мая. Участник музыкального коллектива «На-На» Вячеслав Жеребкин впервые влюбился еще в третьем классе в девочку по имени Света. Исполнитель рассказал о трагической судьбе одноклассницы.

Несмотря на совсем юный возраст, Жеребкин верил, что Света станет его женой. Все в школе любили ее, а будущий поп-кумир несказанно радовался, если она разрешала ему проводить ее до дома. Но злой рок оборвал жизнь первой возлюбленной артиста.

«Но совсем юной Света погибла под колесами автомобиля. Даже не увидев меня на сцене…» — цитирует музыканта «Экспресс-газета».

С личной жизнью у певца долгое время не складывалось из-за бешеной популярности и неимоверно загруженного графика. По словам Жеребкина, в 90-е музыканты не успевали даже пообедать, а про отношения говорить вообще не стоит.

Артист в первый раз женился, как только вернулся из армии. В браке у него родились дочь и сын. Во второй раз Жеребкин женился на женщине по имени Татьяна, она родила ему троих детей. Исполнитель заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом, поэтому в его семье будет еще больше детей. Именно в продолжении рода и есть истинное счастье, уверен Жеребкин.

Экс-участник коллектива «На-На» Владимир Асимов скрывал свои отношения с основательницей собственного банка Татьяной Томилиной, которой приписывали роман с продюсером группы Бари Алибасовым.