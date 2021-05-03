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Добыча «Газпрома» в апреле приблизилась к докризисным показателям 2019 года

Экономика
Добыча «Газпрома» в апреле приблизилась к докризисным показателям 2019 года
gazprom.ru

Москва, 3 мая. Добыча природного газа «Газпрома» в 2021 году отыгрывает большую долю снижения кризисного 2020 года, но несколько отстает от уровней допандемийного 2019 года.

Согласно оперативным данным ЦДУ ТЭК, в минувшем месяце «Газпром» добыл 43,8 млрд кубометров газа. Это оказалось на четверть выше уровня апреля прошлого года, но немного ниже аналогичного периода 2019 года — 44,24 млрд кубометров.

Такая ситуация наблюдалась и в предыдущих месяцах. Так, в марте 2021 года было добыто 46,3 млрд кубометров газа (год назад было 38,5 млрд кубометров, два года назад — 46,7 млрд кубометров), в феврале — 42,95 млрд кубометров (40,47 и 42,72 млрд кубометров, соответственно), в январе — 46,95 млрд кубометров (44,23 и 47,32 млрд кубометров).

Вторая по величине добычная дочка «Газпрома» «Газпром добыча Надым» заявила, что в апреле она «перевыполняет план по добыче газа на 10 млн кубометров в сутки». По словам представителей дочерней компании, «Газпром» намерен сохранить этот уровень добычи и в летний сезон.

Программа газификации РФ значительно расширит внутренний рынок, в связи с чем «Газпром» готовится увеличить свое присутствие. Вероятный дополнительный объем, который концерн поставит на рынок России, оценен в 21,8 млрд кубометров газа в год, сообщил зампред правления компании Виталий Маркелов.

Газпром добыча природный газ
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Все новости / Экономика / Добыча «Газпрома» в апреле приблизилась к докризисным показателям 2019 года
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