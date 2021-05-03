Пушилин сравнил шансы Зеленского и Порошенко на переизбрание президентом Украины

Донецк, 3 мая. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на пост президента.

По словам политика, сейчас шансы на переизбрание выше у предыдущего украинского лидера Петра Порошенко, так как у него высокие рейтинги.

«Зеленский электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Жители Донбасса одинаково негативно относятся как к Порошенко, так и к Зеленскому, потому что это люди, которые «убивали и продолжают убивать граждан республики», говорит глава ДНР.

Зеленский же выглядит как плохая подделка Порошенко, считает Пушилин. Он добавил, что в целом ни первый, ни второй политики не сулят Донбассу ничего хорошего.

Ранее Пушилин оценил слова Зеленского об изменении или реформировании минского формата. Он также сообщил, что готов встретиться с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе, передает НСН.