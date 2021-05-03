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Количество буровых установок в Канаде снизилось на четверть за апрель

Экономика
Количество буровых установок в Канаде снизилось на четверть за апрель
wikipedia.org  /  Eric Kounce

Оттава, 3 мая. Число действующих буровых установок в Канаде сократилось с 23 по 30 апреля на 18 комплексов, до 51 единицы. Об этом свидетельствуют данные нефтегазовой компании Baker Hughes.

Прошедшая неделя оказалась одиннадцатой подряд, когда демонстрируется сокращение показателей. По оценкам концерна на 1 апреля, количество буровых упало на 26%.

За неделю объем нефтяных комплексов увеличился на три единицы, до 20 установок. Рост случился впервые с середины февраля. Количество газовых буровых при этом упало на семь, до 31 штуки.

В феврале прошлого года был локальный взлет количества буровых: тогда их число составило 257 штук. Вслед за этим количество буровых шло на спад и снижалось до 13 штук в июне 2020 года.

Сокращение показателей было зафиксировано на фоне относительно высоких цен на нефтяном рынке в апреле свыше 60 долларов и доходящих до 70 долларов за баррель.

Положительное воздействие на рынок нефти оказывают восстановление экономики США, спрос в КНР и ожидание грядущего летнего сезона. После достижения локального максимума может произойти откат, однако после этого стоимость черного золота продолжит стремиться к 70 долларам и выше, полагают аналитики.

нефть канада буровые
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