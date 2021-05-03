Каир назначил временного поверенного в делах Египта в Ливии

Каир стремится восстановить дипломатические отношения с Триполи после шестилетнего перерыва, поэтому назначил Мохамеда Тарвата исполняющим обязанности временного поверенного в делах египетского посольства в Ливии.

Министерство иностранных дел направило делегацию, чтобы сообщить Правительству национального единства (ПНЕ) о назначении руководителя представительства и обсудить возобновление работы посольства в Триполи.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули совместно с главами электроэнергетических, нефтяных, промышленных ведомств и инвесторами прилетел в столицу североафриканской страны.

«Мой визит в Триполи подтверждает поддержку Каиром Ливии и правительства национального единства», — отмечал он.

Кроме того, аналогично высказывался и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, который напомнил, что континентальные государства взаимосвязаны, поэтому стабильность в одной стране — неотъемлемая часть национальной безопасности другой.

По его мнению, ПНЕ во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой постарается контролировать ситуацию в Ливии на различных уровнях.

Каир закрыл национальное посольство в Триполи и вывел дипломатическую миссию в январе 2014 года, когда боевики ворвались в штаб-квартиру Египта и похитили несколько сотрудников.