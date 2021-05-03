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Россияне помогли собрать деньги на лечение больного раком ребенка из Зеленодольска

Общество
Россияне помогли собрать деньги на лечение больного раком ребенка из Зеленодольска
pixabay.com/PD

Москва, 3 мая. Неравнодушные россияне помогли собрать деньги на лечение семилетнему мальчику Захару О. из Зеленодольска, которому диагностировали опасное онкологическое заболевание.

У ребенка обнаружили нейробластому забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами. Малыш получает лечение в столичном НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина, куда его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Захар перенес восемь курсов химиотерапии и две серьезных операции, однако теперь шансы на его выздоровление от рака сильно увеличились благодаря всем, кто помог собрать ему средства на лечение. Сбор проводился при поддержке Благотворительного Фонда Помощи Детям WorldVita и телеканала «ТВЦ».

«Вы настоящие волшебники! Благодаря Вашей отзывчивости мы закрыли сбор на курс лечения Захара, и наша надежда на выздоровление сына стала реальностью! Спасибо Вам от всего сердца за Вашу доброту!» — поблагодарили за помощь родители Захара.

В Саратове тем временем больным раком детям подарили пасхальные лакомства. Их специально приготовила повар Росгвардии Юлия Антонова.

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