Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:24
Политика
Шведский депутат призвал ввести ограничения против РФ из-за скандала с Чехией
11:23
Общество
Около 50% новых случаев COVID-19 в России происходят из-за двух специфических штаммов
11:17
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Олега Вавилова
11:17
Экономика
Глава ЮНЕСКО: доходы 90% СМИ сократились в пандемию
11:16
Экономика
Простоявший в гараже более 20 лет ВАЗ-2104 нашли в Санкт-Петербурге
11:12
Общество
Оставивший беременную жену принц Гарри пошел на концерт с Дженнифер Лопес
11:10
Политика
Пушилин заявил, что уже давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского
11:09
Общество
Названа новая дата премьеры сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
11:08
Общество
Более 80 новостроек в Москве передали под заселение с начала программы реновации
11:07
Происшествия
Дети травмировались из-за поломки аттракциона в Уральске
11:05
Общество
Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском
11:05
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках завершения строительства западного участка БКЛ
11:05
Общество
В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02
Общество
Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила
11:00
Происшествия
Житель Ленобласти обнаружил в своей квартире труп украинца в трусах
11:00
Общество
Это Т-34, девочки! Альгис Микульскис об оружии Победы и «дизайнерках» билбордов
11:00
Общество
«Сквозь огонь и стужу»: воспоминания тульского ветерана о войне и мирной жизни
10:59
Общество
Станцию «Внуково» московского метрополитена откроют в 2023 году
10:58
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини «гармонично вписалась в стихию» на пляжном фото
10:55
Политика
Американские СМИ назвали основные цели Китая в победе над США
Все новости

Ребенок за рулем «семерки» насмерть задавил свою мать на кладбище под Курском

Происшествия
Ребенок за рулем «семерки» насмерть задавил свою мать на кладбище под Курском
wikipedia.org  /  kallerna / CC BY-SA 3.0

Курск, 3 мая. Шестилетний мальчик сел за руль легковушки на кладбище и насмерть сбил свою мать. ДТП произошло на Северном кладбище в Щиграх на Пасху.

По данным правоохранителей, автомобиль ВАЗ-21074 принадлежал 39-летней погибшей. Местная жительница с семьей приехала на кладбище, оставила ключ зажигания в машине и ушла.

Ребенок, увидев, что в транспортном средстве никого нет, захотел покататься. Мальчик завел «семерку» и надавил на газ. В результате легковушка поехала назад и сбила женщину, а затем врезалась в припаркованный Nissan Murano. Пострадавшая получила травмы и была экстренно госпитализирована в Щигровскую ЦРБ. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

В Венгеровском районе Новосибирской области пьяный 19-летний водитель фургона насмерть сбил ребенка. Юноша наехал на девочку на велосипеде, сообщал ФАН.

дтп ребенок кладбище
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 210262 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 93073 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 73158 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 45123 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 39517 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Происшествия / Ребенок за рулем «семерки» насмерть задавил свою мать на кладбище под Курском
Рейтинг@Mail.ru