Ребенок за рулем «семерки» насмерть задавил свою мать на кладбище под Курском

Курск, 3 мая. Шестилетний мальчик сел за руль легковушки на кладбище и насмерть сбил свою мать. ДТП произошло на Северном кладбище в Щиграх на Пасху.

По данным правоохранителей, автомобиль ВАЗ-21074 принадлежал 39-летней погибшей. Местная жительница с семьей приехала на кладбище, оставила ключ зажигания в машине и ушла.

Ребенок, увидев, что в транспортном средстве никого нет, захотел покататься. Мальчик завел «семерку» и надавил на газ. В результате легковушка поехала назад и сбила женщину, а затем врезалась в припаркованный Nissan Murano. Пострадавшая получила травмы и была экстренно госпитализирована в Щигровскую ЦРБ. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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