Пловчиха Юлия Ефимова взволновала фанатов снимком в кружевном белье

Москва, 3 мая. Олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова опубликовала откровенную фотографию в Instagram. На снимке российская спортсменка позирует в кружевном зеленом топе.

Новая публикация сильно порадовала поклонников пловчихи. На портретном снимке она позирует, облокотившись на стеклянную поверхность стола. Волосы Ефимовой уложены в мягкие волны, на лице легкий макияж. Из одежды на спортсменке кружевной топ изумрудно-зеленого цвета, поверх которого накинут черный пиджак.

Фолловеры звездного аккаунта оставили десятки восторженных отзывов. По мнению поклонников, на Ефимову весна влияет благоприятно, многие посоветовали ей запомнить это ощущение в себе и сохранить его на долгое время.

«Запомните себя такой прекрасной и весенней. Юлия, вы невероятная!»; «Самая красивая и сексуальная пловчиха forever!»; «Ну, что хочу сказать. Красотка, как и всегда. Весна идет вам на пользу!» — написали фолловеры.

Одним из самых рьяных поклонников Ефимовой является комментатор Игорь Губерниев. Под каждым снимком журналист оставляет свое мнение, на которое иногда реагирует и сама пловчиха. Так, под снимком в бикини на пляже спортсменка отметила, что если бы комментатор не был известной личностью, она бы давно его заблокировала.