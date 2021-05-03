Три трупа обнаружили в один день на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 мая. Тела троих мужчин были найдены на Камчатке в один день. Один из граждан считался пропавшим без вести.

Первый труп лежал на снегу в районе поселка Паратунка, при внешнем осмотре останков следов насильственной смерти выявлено не было. В этот же день, 30 апреля, в районе охотничьих угодий поселка Николаевка Елизовского района был найден труп пенсионера.

Позже на участке местности «Тарасов ключ», юго-западнее села Усть-Большерецк, были найдены человеческие останки. Предполагается, что это мужчина без определенного места жительства, пропавший без вести осенью прошлого года.

Полицейские нашли тело в машине на Дунайском проспекте, сообщал ФАН. Правоохранители при обыске автомобиля, где находился труп мужчины, обнаружили неизвестный порошок.