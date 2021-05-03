Российских шахматистов лишили права выступать под родным флагом

Париж, 3 мая. Французские журналисты обратили внимание, что у российской спортсменки Тамары Тансыккужиной на соревнованиях по шашкам отобрали флаг. Аналогичного права лишили и шахматистов.

Президент Польской федерации шахмат объяснил инцидент продиктованными сверху нормами международных спортивных инстанций. В декабре 2020 года РФ на два года лишили права участвовать в соревнованиях международного уровня из-за якобы допинга. На предстоящих Олимпийских играх смогут выступить только те россияне, что не подверглись западным нападкам. При этом спортсменам отказано в флаге своей страны, гимне и официальной делегации на трибуне, сообщает TV5 Monde.

Международный Олимпийский комитет (МОК) относит к спортивным дисциплинам и шахматы, поэтому запрет распространяется и на соревнования этого рода. Российскому гроссмейстеру и финалисту чемпионата мира Яну Непомнящему откажут в использовании родного флага на предстоящем турнире в Дубае.

Ранее чешский юрист Ян Штовичек заступился за российских спортсменов, которых считают причастными к «применению допинга». По словам эксперта, на атлетов оказывается колоссальное давление.