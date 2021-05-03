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CNN сообщил, что европейские чиновники будут рады видеть Шотландию в составе ЕС

Политика
CNN сообщил, что европейские чиновники будут рады видеть Шотландию в составе ЕС
flickr.com  /  john mcsporran/CC BY-SA 3.0

Брюссель, 3 мая. Стремление Шотландии к независимости усилилось, страна хотела бы вернуться в Евросоюз (ЕС) и выйти из состава Великобритании.

По данным телеканала CNN, Шотландия полвека соблюдала все правила Евросоюза, так что у государства есть все шансы вернуться в состав ЕС. Если шотландцы станут активнее добиваться независимости, это может плохо отразиться на британском премьер-министре Борисе Джонсоне.

Чтобы страна вновь провела референдум о независимости, Джонсону необходимо дать на это свое согласие. В прошлый раз такой референдум состоялся в 2014 году. В то время граждане Шотландии с перевесом в 10% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Ряд европейских чиновников признают, что если часть Великобритании вернется в ЕС, это будет очень на руку тем, кто хотел бы поквитаться с Джонсоном.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские правительства, что ослабление коронавирусных ограничений может привести к новой вспышке COVID-19.

великобритания евросоюз шотландия
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