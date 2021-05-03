Пострадавшие при крушении мотодельтаплана под Пермью оказались бизнесменами

Пермь, 3 мая. Оба пострадавших при падении мотодельтаплана в Чусовском городском округе оказались предпринимателями, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, Владимир С. — бизнесмен, компания которого специализируется на оказании услуг, связанных с использованием информационных технологий и вычислительной техники. Выяснилось, что его фирма заключила один небольшой госконтракт с АО «Газпром Газораспределение Пермь». Кроме того, он оказался любителем экстремальных видов спорта. Второй пострадавший, Павел Т., также предприниматель, у него своя автомастерская.

Состояние участников ЧП в Пермском крае в настоящий момент оценивается как тяжелое, сообщал ФАН. Один из них находится в операционной, другой — в реанимации. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.