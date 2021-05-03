Экс-глава МИД Австрии обвинила США в нарушении международного права

Вена, 3 мая. Американские санкции грубо нарушают международное право. Об этом сообщила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Вашингтон распространяет свои ограничительные меры на тех иностранных граждан и компании, которые не попадают под ее юрисдикцию. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии, это связано с тем, что США волнует ситуация на европейском энергетическом рынке, на которую они хотят повлиять.

«Сейчас налицо беспрецедентное использование Соединенными Штатами экстратерриториальной юрисдикции. Что это означает? Обычно государство может распространять свою юрисдикцию, свое законодательство лишь на своей территории и в отношении своих граждан», — сказала Кнайсль.

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