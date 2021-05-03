ФАН публикует список пострадавших при крушении мотодельтаплана под Пермью

Пермь, 3 мая. Воздушное судно упало в Чусовском городском округе. В результате происшествия травмы получили два человека. ФАН публикует список пострадавших.

При крушении пострадали пассажир и пилот — Владимир С. 1984 года рождения, сейчас он находится в операционной, а также Павел Т. 1987 года рождения. Последний пациент помещен в реанимацию. Медики оценили их состояние как тяжелое. За жизнь мужчин продолжают бороться врачи.

После трагедии следственными органами проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, из-за чего рухнул мотодельтаплан, сообщал ФАН.