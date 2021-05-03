МИД Ирана опроверг сообщения СМИ о сделке с США об обмене заключенными

Тегеран, 3 мая. Представитель МИД Ирана заявил, что Вашингтон и Тегеран не достигали никаких договоренностей по вопросу обмена заключенными.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники заявил, что США и Иран готовятся провести обмен задержанными лицами, в рамках которого будут освобождены по четыре человека с каждой стороны.

Позже в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Информацию о достижении договоренности по обмену опроверг также начальник аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

Некоторые СМИ писали, что Тегеран планирует передать Вашингтону четверых обвиняемых в шпионской деятельности. США же освободят задержанных, которые подозреваются в «помощи в обхождении наложенного на Иран эмбарго».