Правила покупки подержанного автомобиля изменятся в России в текущем году

Москва, 3 мая. Обновленные правила приобретения б/у автомобилей в России заработают во второй половине 2021 года.

Вступление в силу нового порядка реализации и приобретения машин должно было случиться 1 мая. Стало известно, что нововведения перенесли на вторую половину этого года, пишет РБК.

Одним из основных обновлений является возможность оформления договора купли-продажи (ДКП) через портал «Госуслуги». Функция позволит видеть всю информацию о машине, ее владельце, технических характеристиках и состоянии, а также имеющихся задолженностях. Таким образом, процесс ознакомления с историей автомобиля станет более прозрачным для участников сделки.

При проведении договора через «Госуслуги» одновременно верифицируются как продавец, так и покупатель. Однако, чтобы подписывать такие договоры онлайн, гражданам будет необходимо подтвердить свои аккаунты в МФЦ, либо кредитных организациях.

Недавно в России также запустили эксперимент по идентифицированию пользователей различных интернет-площадок, социальных сетей, онлайн-магазинов через портал «Госуслуги». Известно, что он будет проводиться до 1 июля 2022 года.