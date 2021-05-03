Пушилин назвал «страны-гаранты» причиной невыполнения Украиной Минских соглашений

Донецк, 3 мая. Германия и Франция делают недостаточно для выполнения Украиной Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, западные партнеры украинской стороны не делают в полной мере тех усилий, которые необходимы для выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом Пушилин рассказал в интервью РИА Новости.

«Страны-гаранты в лице Франции и Германии не делают в полной мере тех усилий, которые могли бы и должны были бы сделать как страны-гаранты, чтобы Украину побудить сделать взятые на себя обязательства», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее Пушилин предрек «резню» в случае изменений украинской стороной условий Минских соглашений. Об этом политик рассказал в ответ на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.