В Госдуме призвали вакцинироваться в майские праздники по рекомендации Роспотребнадзора

Москва, 3 мая. Граждане России смогут воспользоваться возможностью и вакцинироваться против коронавируса на майских праздниках, как рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Соответствующую идею поддержала депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб. По ее словам, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выступила с предложением сделать для россиян дни с 1 по 11 мая нерабочими, чтобы заболеваемость коронавирусом в стране пошла на спад, передает iReactor.

«Чтобы они провели эти замечательные праздники с семьей, выехали, действительно, на природу и постарались не перегружать себя и свой организм избыточным количеством встреч и не подвергать себя риску возможного заражения», — отметила она.

Ранее сообщалось, что прохождение вакцинации от COVID-19 имеет свои противопоказания. Специалисты Роспотребнадзора перечислили основные из них.